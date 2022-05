Anniversaire : Youssou Ndour, Ismaël Lô, Aby Ndour et Cie honorent Alioune Mbaye Nder

Ce dimanche, les messages à l'attention de la star Alioune Mbaye Nder n'ont cessé d'affluer ! C'est sûr, Mbaye Nder jouit d'une formidable popularité et sa communauté de fans est incroyablement active en ligne. De beaux messages ont été adressés à l'artiste, pour fêter l'anniversaire de celui qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique populaire au Sénégal.





Il vient de passer un cap ! Ce week-end évidemment, tous ses fans lui ont souhaité cette journée bien particulière sur les réseaux sociaux.





À travers une vidéo postée sur sa page Facebook on voit des vedettes de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour, Ismaël Lô, Aby Ndour et les autres, souhaitant un heureux anniversaire à l'auteur du célèbre titre" Pansement".