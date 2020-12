Ansoumane Sané Nouveau Directeur du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Après sept ans passés remarquablement au Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), Ansoumane Sané préside depuis ce 24 Décembre 2020 aux destinées du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.Si Keyssi Bousso, qu’il remplace, était nommé en qualité d’Administrateur, lui arrive sous le manteau de Directeur général. Un changement de titre à la tête de l’une des meilleures « 7 merveilles » en matière d’infrastructures culturelles du Sénégal, que Monsieur appréhende pleinement. Dépeint par le Directeur du Cosec comme un « leader » porté « à relever les défis dans la loyauté », « capable de créativité » et « de traduire les situations défavorables » en opportunités,« J’ai espoir », a-t-il annoncé au personnel, Bien sûr « de réussir cette mission ». Car, « malgré le contexte » marqué par la prolifération de la Covid 19 qui a mis en berne les activités du Grand Théâtre depuis bientôt un an, il n’aura à cœur que « le souci des résultats » dans ce « champ vaste » du domaine de la culture.Ainsi Monsieur Sané s’est engagé à faire « preuve de loyauté » et « d’écoute » à l’égard du personnel et des partenaires du Grand Théâtre. D’où son attente d’une « collaboration » féconde avec tous les acteurs, « conformément aux valeurs et principes de la République ».Le 1er Directeur général du joyau culturel, qui était piloté « depuis dix ans » par des administrateurs, a assuré de son engagement à prendre ses « propres responsabilités » pour « mériter » la confiance placée en lui par le Ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, validée par le président de la République, Macky Sall.Une nouvelle ère s’ouvre donc au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, où la passation de service a été rehaussée par le Directeur de cabinet du Ministre de tutelle, de l’ancien ministre et maire de Sédhiou, Balla Moussa Daffé, et de Mme Adja Sy, Présidente du Conseil d’administration du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose .