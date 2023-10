Aramane Voice: A la découverte de celle qui se cache derrière cette voix suave dans beaucoup de spots publicitaires

Elle n'est ni cantatrice ni musicienne mais sa belle voix est connue de tous à travers les spots publicitaires à la radio comme à la télévision. À l'image de Pape Faye et tant d'autres maîtres de conférences, la cinéaste Arame Sall de son vrai nom fait partie de ceux qui font le charme de la publicité au Sénégal. Kirène avec Orange, Wave, Dolima plusieurs structures sollicitent sa voix pour donner plus de sensation à leurs produits. Sa voix est utilisée souvent à la Foire internationale de Dakar pour donner l'alerte aux clients.