Arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali : Sidiki Diabaté invite les autorités maliennes et ivoiriennes à cultiver le dialogue

Sidiki Diabaté invite les autorités maliennes et ivoiriennes à cultiver le dialogue

Il est sans doute l'artiste malien qui fait partie des stars montantes de l’Afrique. Comme d'habitude, Diabaté Junior a encore fait parler de lui, à l'occasion d'un concert qu'il animait en Côte d'Ivoire, au stade de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.





Le ‘’Petit prince de la kora’’ a encore eu droit à un bain de foule exceptionnel qu'on peut apercevoir jusqu'à l'horizon. En présence d'illustres personnalités ivoiriennes et maliennes, Sidiki Diabaté a assuré le show devant des milliers de fans.





À cette occasion, l'artiste a adressé un message fort aux autorités maliennes et ivoiriennes à privilégier le dialogue entre les deux nations pour l'intérêt des populations.





"En tant que fils biologique du Mali et adoptif de la Côte d'Ivoire, je suis l'exemple palpable qui montre à quel point le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. J'appelle donc au sens des responsabilités de nos différentes autorités à privilégier le dialogue", a-t-il déclaré.





Le jeune chanteur se considère toujours comme un ambassadeur de la paix. Selon lui, le Mali et la Côte d'Ivoire sont liés par l'histoire et qu’en dépit de la crise, ils doivent vivre en paix.





"Nos deux pays ont une longue histoire commune. Vous vous devez de consolider ces liens historiques en continuant de nouer des rapports de bon voisinage harmonieux, fondés sur l'amour, le dialogue, la confiance, la tolérance et le respect mutuel, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Vive la paix et la fraternité entre nos deux pays !" a-t-il conclu.