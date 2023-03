Art : Le Sénégalais Mike Sylla sacré "Génie de la mode" aux États-Unis

Malick Sylla, plus connu sous son nom d'artiste "Mike Sylla", vient d'ajouter un trophée à son armoire, en remportant l'un des plus prestigieux prix de la mode aux États-Unis.





Artiste, styliste, musicien et designer, pluridisciplinaire reconnu sur plusieurs facettes, Mike est le fondateur de la célèbre marque Baïfall. Il a reçu le prix Black Tie Men of Excellence Award 2023. Coïncidant avec la célébration de ses 30 ans d'activités de prolifération active de mode et de culture à travers le monde, il est désigné comme l'homme le plus en vogue dans le paysage de la mode à New York.





Très suivi par la diaspora et la communauté noire américaine, il était l'invité d'honneur du «The Black History Month», en sa qualité d'ambassadeur de la culture et leader d'opinion.





Ce natif de la Médina, un quartier populaire de Dakar a eu l'honneur de recevoir la plus haute distinction des mains de Linda Ford, fondatrice du célèbre magazine "Recognize USA", lors de la soirée «The Black Tie Award» organisée ce weekend à New York.





Mike Sylla est l'un des rares hommes à être honorés au seuil de cette année 2023 aux États-Unis, grâce à la qualité de son travail artistique et son engagement dans le paysage culturel aux côtés de la communauté noire au sein de la diaspora mondiale.





L'artiste designer, qui réalise de l'art porté à travers sa marque Baïfall Dream, conquiert depuis plus d'une dizaine d'années les États-Unis, représentant le Sénégal et l'Afrique. Son label Baïfall Dreams s'internationalise avec une très belle percée américaine.





Joint par Seneweb, Mike Sylla dédie ce nouveau prix d'excellence à toutes les femmes, tenant compte de ce mois de mars dédié aux femmes et à celles qui ont partagé à ses côtés ses activités professionnelles et sublimé ses créations pour les avoir portées.