Artiste-musicien et Professeur d’art contemporain : La presse espagnole ne chante que pour le Sénégalais Khaly Thioune depuis quelques jours

Il fait parler de lui hors de nos frontières. Khaly Thioune n’est pas prophète chez-lui . En Espagne, ce Sénégalais fait sensation. La presse européenne enfile au chanteur compositeur la tunique d’ un ténor de la musique. On considère qu’il marche sur les pas des artistes de renommée internationale tels que Baba Maal, Youssou N'Dour et Cheikh Lô…

Depuis quelques jours, la presse espagnole ne chante que pour ce Sénégalais méconnu dans son pays. Ses talents ont poussé les journaux espagnols à lui consacrer leurs Unes. Pour la petite histoire, il était sacré meilleur artiste compositeur après la sortie de son deuxième album international ‘’ Yeen Ak ñoun’’ . Dans cette production, il chante l’égalité et l’humanité. Il est considéré à raison comme un ambassadeur de la culture sénégalaise en Europe.

Le Lead vocal du Groupe Hermanos Thioune est un artiste pluridisciplinaire.

Il est par ailleurs professeur d'art contemporain à l'Université de Las Palmas aux îles Canaries. Ce Sénégalais qui est aussi écrivain spécialiste de l’immigration a publié en 2022, son premier ouvrage intitulé "Yakar". Dans ce livre, il dénonce les dérives des forces de l'ordre sur les étrangers, notamment des Africains basés en Europe.

Conscient que l’art peut bien être au service du développement, Khaly Thioune a décidé d’investir en mettant en place un centre culturel ultra moderne. Celui-ci est doté d’un studio d'enregistrement. A travers, ce projet il veut contribuer au rayonnement culturel et économique de sa ville d'origine à Bambey. C’est dans ce sens qu’il appuie toutes les initiatives de formation des femmes et des enfants sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

À rappeler, il y a quelques jours, ce Sénégalais a reçu la distinction de la meilleure prestation scénique à l'occasion du Festival international Bioagaete, un des rendez-vous culturels les plus populaires d'Espagne qui reçoit chaque année de grandes vedettes internationales.