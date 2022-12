Assemblée nationale : Le chanteur Woz Kaly taxe les députés de "très mauvais comédiens"

Ça fait presque une semaine que les invectives et les bagarres à l'Assemblée nationale font couler beaucoup d'encre et de salive dans le pays. Les députés se comportent en véritables gladiateurs au sein de l’hémicycle.





Une attitude négative que dénoncent les Sénégalais. Eu égard à cette situation cataclysmique, des messages de sermons tombent de partout pour ramener les parlementaires à la raison.





Le chanteur-compositeur international sénégalais Woz Kaly est aussi sorti de son mutisme pour condamner avec la plus grande fermeté le comportement irresponsable des représentants de la Nation.





Selon lui, c'est un manque notoire de respect envers la population qui a porté son choix sur eux.





"Affligé de voir le comportement de certains députés et on tombe dans le ridicule. Monsieur le Député, on ne tape pas une femme et surtout pas à l'Assemblée nationale. Le spectacle offert au peuple sénégalais est un spectacle de très mauvais goût", a-t-il pesté sur Seneweb.





Le chanteur traite les parlementaires comme de véritables comédiens, du point de vue de leur comportement ignominieux.





Kaly rappelle par ailleurs que le peuple a besoin de grandeur au sein de l'Assemblée nationale. "Arrêtez votre théâtre ! Vous êtes de très mauvais comédiens. Sur les idées, les propositions et le comportement, le peuple attend de votre part de la grandeur. Respectez-nous".