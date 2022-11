Au Tour des Cordes : Le festival de la croisière !

Pendant quatre jours, Saint-Louis a brillé de mille feux sous les belles ballades musicales de la seconde du festival international Au Tour des Cordes initié par le célèbre koriste international sénégalais Ablaye Cissokho. Le festival a réuni une foule exceptionnelle, avec la présence de grandes sommités venues des différentes nations pour prendre part à cet événement riche en couleur et en musique.





Convoitée cette année par les festivaliers grâce à sa diversité culturelle et sa position géographique stratégique, la ville de Saint-Louis offre un véritable cachet touristique au festival avec une croisière permettant aux passagers de voguer sur les eaux du fleuve Sénégal tout en profitant des sons des meilleurs.





Au-delà des belles mélodies envoûtantes bercées par de belles voix du Mali avec le virtuose du Ngoni Bassekou Kouyaté, le soliste Vieux Mac Faye, le chanteur Abdou Guitté Seck, Amira Abed, Maah Keita, sans oublier des pays comme Madagascar, le Rwanda et l'Algérie, une véritable opportunité est donnée aux férus de musique de découvrir de véritables comptines.





Les festivaliers ont également goûté aux délices de la capitale du Nord, ses restaurants étoilés à la musique électronique, de danse et de festivités jusqu’aux petites heures du matin.





Le virtuose de la kora et initiateur du festival, Ablaye Cissokho, et son binôme Kiya Tabassian de Constantinople, accompagnés de tous les artistes ont enflammé la scène de l'Institut français de Saint-Louis pour le concert de clôture, en offrant une magnifique prestation électrique devant un public connaisseur venu contempler le métissage musical.