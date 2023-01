Autobiographie de Dior Fall Sow : La première procureure de la République fixe des repères à la nouvelle génération

Le livre Blanc de Dior Fall Sow, magistrate, première procureure de la République du Sénégal "En mon âme et conscience" est une autobiographie. Il sonne comme un plaidoyer en faveur des valeurs humanistes. Le livre raconte le cursus de l'auteur, ardente défenseure de la cause des femmes et des enfants, des droits humains plus généralement, panafricaniste convaincue. " Sa carrière n'a pas manqué de piment" note-t-on dans la présentation de la magistrate. 456 pages qui témoignent avec "quelque nostalgie d'une lointaine époque, bien différente de celle que nous vivons". Pour l'auteur, le livre est dédié à la jeunesse et devrait servir de modèle et inspirer les générations actuelles et futures. Marèma Touré, épouse de Iba Der Thiam qui a présenté le livre, au Musée des femmes Henriette Bathily, parle d'un document de référence. En réalité, l'ouvrage est un condensé de réflexions sur divers sujets d'actualité. Parlant de l'auteur, elle fait allusion à "un esprit libre qui a lutté pour la légalité du droit, l'égalité des sexes et les droits des enfants .Mais aussi le procureur qui matait les violeurs et intimidait les politiciens.





D'ailleurs, le préfacier qui a "vu Dior à l'œuvre" atteste que :"Si toutes les vies méritent d'être racontées, au regard des singularités dont Dieu a doté chacune de ses créatures, il est des vies dont le récit impose le partage. L'autobiographie de Dior Fall est une offrande à la jeunesse, particulièrement à ces jeunes sénégalaises et africaines en quête de repères; un cadeau précieux dans un monde incertain qui semble hoqueter à chaque tournant de sa trajectoire incertaine dans la consécration des droits des femmes". En effet, Adama Dieng, ancien Secrétaire général adjoint des Nations-Unies, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour la prévention du génocide explique que l'auteur du livre Blanc aurait pu se la couler douce et qu'elle n'était pas forcement destinée à être l'amazone que l'on connait.