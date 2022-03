Baba Mbengue rend hommage à Pikine Guinaw Rails

Le jeune chanteur, Baba Mbengue, a procédé, vendredi dernier, au lancement de son album. L’enfant de Pikine Guinaw Rails a choisi de réserver la primeur de cet opus à ses voisins qui l’ont vu démarrer sa carrière.



Choisir Pikine Guinaw Rails pour lancer son nouvel album est une manière pour Baba Mbengue de rendre hommage aux personnes qui l’ont toujours soutenu. Il était surtout question de revenir sur les lieux qui l’ont vu démarrer. D’ailleurs, d’après lui, c’est sur le terrain « Bayal de Enda » qu’il a fourbi ses armes. Avant de monter sur la scène, le jeune chanteur a tenu à remercier chaleureusement les populations de Pikine Guinaw Rails qui ont massivement répondu à son invitation. “Je suis très heureux de me retrouver sur ces lieux qui ont accueilli mes débuts dans la musique. Nous sommes fiers d’être originaires de Pikine Guinaw Rails et notre devoir consiste à faire plaisir aux habitants qui m’ont toujours soutenu. Je dois profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement le producteur Wahab Fall. Il a toujours été à mes côtés et il n’a ménagé aucun effort pour que ce produit sorte. Je dois aussi en profiter pour remercier très sincèrement le grand technicien de son, Lampe Fall, qui était à la manette et qui a tout fait pour fournir un produit de qualité”, a déclaré le jeune chanteur.



Durant plus de deux tours d’horloge, un riche spectacle proposé au public a tenu en haleine la foule dense venue soutenir et applaudir le fils prodigue. Celui que l’on surnomme affectueusement ‘’l’enfant chéri de Pikine Guinaw Rails’’ a parfaitement réussi cette belle rencontre avec ses fans d’autant que le producteur a déployé de gros moyens pour la réussite de cette soirée. Outre la puissante sono et l’écran géant déployés en fond de scène, il y avait un orchestre de qualité pour accompagner le jeune chanteur qui jouit d’une réelle popularité au sein de la banlieue.



D’ailleurs, cette belle prestation a été unanimement appréciée et tous les intervenants ont salué la disponibilité et le talent indéniable de l’artiste. Ce qui fait dire à Lampe Fall que “Baba Mbengue va certainement embrayer sur une tournée européenne”. “Il est bien disposé à relever tous les défis qui se présentent devant lui”, a-t-il ajouté.