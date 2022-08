Balinghore / Initiation en milieu Diola : Les initiés font leur sortie du "Boukhout"

Après des jours passés dans le bois sacré, des milliers d'initiés enregistrés cette année à Balighore sont sortis de ce lieu sacré en milieu Diola. 40 ans après La dernière entrée au Boukhout au niveau de ce village de Balighore, grande a été la joie du comité des sages, qui a réussi le pari de l'organisation. Cérémonie qui a été marquée par le passage de différentes autorités.





Parmi ces autorités, l'on peut citer l'ancien ministre de la culture et président de Ndeflene Mbag, qui a salué l'organisation de cette cérémonie qui montre la richesse de la culture Diola. " Une cérémonie extraordinaire culturelle qui regroupe tous ce que la communauté Diola compte d'acteurs culturels. Ce sont des manifestations de ce genre dont nous devons faire en sorte qu'elles soient véritablement conservées, montrées à nos futurs enfants et petits-enfants nés après des siècles et des siècles ", souligne l'ancien ministre de la culture Mbagnick Ndiaye.

Le ministre du commerce Assome Diatta a aussi marqué de sa cette cérémonie d'entrée dans " le bois sacré ou Boukhout " de ces initiés de Balighore d'âges différents. Elle a relevé la teneur de cette cérémonie culturelle, " Une démonstration de la culture et la puissance de notre communauté ", fait-elle savoir. Occasion pour Moussa Badji, président du comité des sages de Balighore de magnifier l'appui financier et matériel de l'État.