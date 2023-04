Bambey : Plaque tournante de la musique sénégalaise

Face à la presse, cet après-midi à l'institut Cervantès de Dakar, le comité d'organisation de la 3e édition du Festival international interculturel Sénégal-Espagne, révèle la présence de nombreux artistes africains et européens qui convergent vers la ville de Bambey, pour trois jours de festivités.





Ça fait presque deux ans, avec la présence du festival international Cila Bokk, Bambey se prévaut d'un important dispositif musical destiné aux artistes et de studios d'enregistrement ultramodernes. Le promoteur Khaly Thioune estime que c'est une grande opportunité pour les artistes sénégalais de prester en compagnie de grands noms de la musique européenne à Bambey.





A en croire l'artiste Khaly Thioune, cette ville est devenue la destination artistique privilégiée pour de nombreux musiciens étrangers.





La troisième édition prévue du 28 avril au 1er mai à Bambey sera l'occasion, pour des artistes de la nouvelle génération comme Réma Diop de faire leur promotion sur scène en compagnie d'artistes espagnols et d'étudiants de l'Ecole nationale des arts des îles Canaries.





Selon Pape Diouf, l'artiste vedette de l'édition 2023, ce festival permet aux artistes de montrer leur talent hors de Dakar.





À rappeler que ce festival est un moyen d'expression à travers la culture et de raffermissement des liens culturels entre le Sénégal et le reste du monde, avec en bandoulière la paix, l'éducation et le social.