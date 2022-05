Bara Yeggo : la dernière volonté de Golbert Diagne

Golbert Diagne est décédé le 3 avril 2020. Il a laissé un vide abyssal à Saint-Louis dans les domaines des médias et de la culture. Sa radio, Téranga FM, continue d’émettre tandis que la troupe Bara Yeggo dont il a fait les beaux jours est en léthargie. Au moment de sa disparition, il projetait de relancer celle-ci.



«Nous avions un projet de relance de la troupe Bara Yeggo, mais la disparition de Golbert y a mis un coup de frein. Lui et moi avions décidé de rassembler les autres membres de la troupe en vue de continuer la saga Bara Yeggo», révèle dans L'Observateur de ce lundi Daouda Guissé, le scénariste de la compagnie.



Malgré ce coup d’arrêt, Guissé reste déterminé à mener à bout le projet. «Je ne me sentirais à l’aise qu’après avoir relevé ce défi car, c’était l’objectif que Golbert et moi nous nous étions fixés, assure-t-il. J’estime que nous devons honorer la mémoire de Golbert en faisant des téléfilms de qualité. Les téléfilms que nous faisions collaient plus à la réalité que ceux qui sont diffusés aujourd’hui.»