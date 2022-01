Biennale : Dakar capitale de l'art contemporain du 19 mai au 21 juin 2022

La Biennale de l' Art contemporain à Dakar

Reprise de l’initiative à la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar. Après le report en 2020 à cause de la COVID-19, cette année, la plus grande rencontre culturelle du Sénégal est prévue du 19 mai au 21 juin 2022 à Dakar.





Selon la secrétaire générale de la Biennale, Marieme Ba, c'est la résilience pour cette année avec une continuité de l'édition 2020 reportée à cause de la pandémie. " Résilience. C’est dans cet esprit que la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain, initialement prévue en mai 2020, va se tenir du 19 mai au 21 juin 2022 à Dakar sous le thème « I? NDAFFA #/ Forger/Out of the fire ». En raison de la crise sanitaire, la biennale a été reportée pour se tenir en 2022 avec la même sélection et un programme légèrement revu. Ce sera sous la direction artistique de l’historien de l’art, Docteur El Hadji Malick Ndiaye"