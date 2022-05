[Vidéo] Biennale de Dakar (Dak`Art 2022): Macky Sall lance le coup d'envoi pour ''forger le destin de l'Afrique''

Ouverture de la Biennale de Dak'ART

Le coup d'envoi de la 14ème édition de la Biennale de l`Art Africain Contemporain de Dakar (Dak`Art 2022) a été donné, ce jeudi, par le président de la République Macky Sall en présence du ministre de la Culture Abdoulaye Diop, de la Secrétaire générale de la biennale, Marieme Ba et d'illustres personnalités du monde politique et de la culture.





Ce rendez-vous culturel est l'une des plus importantes manifestations de l’art africain contemporain, organisée tous les deux ans au Sénégal. Cette quatorzième édition lancée aujourd'hui a rassemblé plusieurs centaines d’artistes et professionnels des arts durant un mois dans un thème bien particulier pour forger ensemble un nouveau destin commun.





Dans son discours le président de la République a magnifié les innovations majeures enregistrées par la biennale depuis 2018. Il a annoncé le démarrage des travaux de la construction de l'Ecole nationale des arts et des métiers de la culture à DIAMNIADIO sans oublier de faire appel à toutes les entreprises privées de participer à la réussite de la biennale.





L'exposition internationale et la sélection officielle, en cohérence avec les orientations de la Direction artistique, mettront en lumière les œuvres de 59 artistes visuels et collectifs d’artistes. Ils proviennent d’Afrique et de sa diaspora selon Dr El Hadji Malick Ndiaye, Directeur artistique de l’Edition 2022. Le thème de la Biennale: '' ? Ndaffa#'' sonne comme une exhortation à créer un nouveau destin commun, pour l'Afrique.