Biennale de Dakar : Qui est Caroline Gueye, lauréate du Prix CEDEAO de l’intégration ?

Caroline Gueye, lauréate du Prix CEDEAO de l’intégration

Son image a fait le tour du monde grâce à ses belles œuvres exposées partout dans les galeries internationales. Astrophysicienne de formation, Caroline Gueye a démissionné de son métier de professeur pour se consacrer à l'art. Petite fille de l'homme politique Sénégalais, Djime Momar Gueye du côté de son père, et digne héritière du célèbre artiste peintre togolais Paul Ahy, surnommé le Picasso de l'Afrique, Caroline Gueye s'est distinguée sur le paysage culturel sénégalais et français de par son talent et son engagement. La plupart de ses œuvres englobent des portraits en acrylique.





Distinction





Caroline Guèye a remporté, dans le cadre de la 14ème édition de la Biennale de Dakar, le prix Cedeao de l’intégration attribué à la meilleure créatrice d’Afrique de l’ouest dans les arts plastiques. Elle puise dans son bagage académique et ses connaissances en sciences physiques pour proposer des créations hors-normes.





A la confluence de plusieurs cultures, la franco-togolo-sénégalaise a grandi au Sénégal, puis a poursuivi ses études supérieures en France, aux États-Unis et en Chine. Caroline a baigné dans un environnement artistique. Les longues discussions avec son grand-père Paul Ahyi, designer du drapeau togolais, et les dessins qu’ils réalisaient ensemble, durant sa jeunesse, ont guidé ses premiers pas dans l’art.