Biennale de l’Art africain de Dakar : Les étudiants de Dakar Science Po démontrent leurs talents

Les etudiants Science Po de Dakar dévoilent leurs talents

Dakar Science Po (DKSP), la première grande école panafricaine de Science politique, a participé à la 14e édition de la Biennale de l’Art africain de Dakar. Les étudiants de Dakar Science Po ont, en effet, accueilli, le 28 mai dernier, dans leur établissement, un public nombreux venu assister au vernissage de l’exposition de tableaux d’art plastique qu’ils ont entièrement réalisés. L'exposition principale, composée de 59 artistes de près de 30 pays, s’est tenue à l'ancien Palais de justice de Dakar. Ici, les étudiants ont profité des enseignements en art plastique inscrits à leur programme et animés par l’artiste peintre Doudou Sarr Ndoye. Ils se sont révélés de vrais passionnés d’art et de peinture. C’est du reste ce qui les a conduits à adapter les œuvres d’art qu’ils produisent à l’actualité politique du moment, en choisissant comme thème de leur exposition : « Le changement climatique, préoccupation de la jeunesse ».





Pour les étudiants de DKSP, cette manifestation a été le premier grand défi de leur association. En somme, un premier coup d’essai qui, au final s’est avéré être un grand coup de maître à la grande satisfaction du public, des étudiants et de la Directrice générale, Docteur Mariam Aïdara qui explique : « À Dakar Science Po, nous avons pensé qu’en plus de la maîtrise des fondamentaux de la science politique, les jeunes ont besoin d’activités culturelles telles que l’activité artistique pour leur permettre de s’ouvrir à d’autres sensibilités pour élargir le champ de leur expertise et de leur socialisation ».





Ainsi, loin du bruit et des embouteillages habituels de Dakar, la capitale sénégalaise, l’exposition des étudiants de l'établissement situé sur la VDN x Route du Front de Terre Lot n°02, a vu se succéder d’éminents invités, dont Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Thérèse Diatta, la directrice de la Galerie Kemboury, entre autres. Tous se sont réjouis de cette invitation et de la qualité des tableaux qui ont mis en lumière l'intérêt que les étudiants accordent à l’art. Ils ont aussi partagé l’opinion selon laquelle, « Un bon intellectuel est quelqu’un qui a plusieurs talents. Sensibiliser les gens par l’expression artistique sur les questions environnementales est une bonne chose ».





Rappelant que la mission de l’établissement qui est de « former les nouvelles élites africaines, du secteur privé et du secteur public, à l’art de gouverner, entre autres, la Directrice générale de DKSP renseigne que durant leur formation, l’école met « tout en œuvre pour que ses étudiants acquièrent les bases solides de la Science politique qui est transversale à tous les domaines de la société qui aujourd’hui, doit faire face aux impacts négatifs du changement climatique ».