Biennale : l'initiative "AWA" pour booster l'industrie culturelle

Dans le cadre des rencontres professionnelles de la biennale, les acteurs de la culture se sont retrouvés ce lundi 23 mai autour d'une table ronde pour discuter des enjeux du secteur. C'est dans ce sens que le financement des droits d'auteur du marché de l'art africain a été au menu des discussions et a permis de réfléchir sur des mécanismes innovants et créatifs, comme le projet "AWA", pour la résilience et le financement des industries culturelles et créatives en Afrique de l'ouest.





"Contrairement aux autres secteurs qui sont productifs depuis longtemps, la culture a toujours été considérée comme un secteur de divertissement. C'est seulement depuis les années 90, avec l'UNESCO et les organisations qui s'activent autour de la culture, qu'on s'est rendu compte que ce secteur est porteur de richesse et de croissance", considère la Directrice des arts, Khoudia Diagne. De ce fait, beaucoup de choses sont à réinventer et même la manière d'appréhender ce secteur qui est toujours confronté à des soucis de financement.





C'est dans cet élan que se présente "AWA", un nouveau mécanisme de financement décentralisé en Afrique de l'ouest du programme ACP UE Culture qui a permis de délocaliser les fonds de financement des subventions qui sont octroyés aux autres acteurs du continent et de les loger au sein d'une organisation locale dans la sous-région.





Ce mécanisme se présente sous deux modes de financement. Selon le coordonnateur de AWA, Mohammed Doumbia, il existe d'abord un financement structurant qui a permis de sélectionner une quinzaine de projets pour les accompagner sur la durée et ensuite des financements continus par rapport à la valorisation des contenus culturels et qui permettront de financer une centaine de projets sur 3 ans.





Au-delà de ce soutien financier, "AWA" va accompagner ces acteurs en termes de professionnalisation et de renforcement de capacités dans un format d'incubation avec les "universités d'été", également avec des formations de courte durée afin de relever le niveau des acteurs culturels de l'Afrique de l'ouest.