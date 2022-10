Black Panther 2 : La sortie officielle au Sénégal prévue ce…

La sortie officielle de Black Panther est prévue le 11 novembre prochain au Sénégal avec une projection au cinéma Pathé de Dakar. Une bonne nouvelle pour les férus ducinéma après une longue attente. La Saga fait partie aujourd'hui des meilleures réalisations du studio Marvel Wakanda Forever. Elle est le trentième film de l'univers cinématographique Marvel et le septième et dernier film de la phase IV, après Black Widow, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Les Éternels, Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor: Love and Thunder. Sorti en février 2018, le premier Black Panther campé par le roi T'Challa a été un véritable carton au box-office mondial en rapportant plus d'1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde.