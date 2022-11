Black Panther 2 : Une sortie officielle au Sénégal en présence de Baba Maal

Un deuxième acte attendu par les amateurs de comics. La sortie de Black Panther en 2018 avait déjà conquis le monde entier si bien qu’une suite à ce chef d’œuvre de Ryan Coogler devenait une nécessité. Une demande à laquelle le réalisateur a répondu favorablement 4 ans plus tard en dévoilant : « Black Panther : Wakanda Forever ».





Au Sénégal, quelques 110 fans « privilégiés » de Marvel ont eu l’honneur d’assister à une projection privée du film au cinéma Pathé. La soirée, qui s’est voulue spéciale, avait comme dress code : « Une touche de Wakanda ». De ce fait, les personnes conviées à cette soirée ont rivalisé d’originalité en arborant des costumes inspirés du film. Pour rendre encore plus magique le moment, la projection s’est déroulée avec la présence d’un invité de marque : Baaba Maal.





Auteur de la bande originale de ce nouveau Black Panther, le leader du Dande Leñol ne s’est pas contenté de prêter sa voix, il a effectué son baptême du feu face caméra avec quelques apparitions. L’œuvre qui a débuté par un hommage danse et chant -entonné par Baba Maal- à Chadwick Boseman alias « le roi T’challa », a été marqué par des passages brefs de Baaba Maal dans 2 séquences accueillies par des cris et des acclamations nourries du public.





« On m’a demandé d’être là au moment des cérémonies. C’est un rythme carrément sénégalais. On m’a dit de ressortir quelque chose de triste pour cette cérémonie. Après, Chadwick n’a jamais voulu que les gens soient tristes (…) Donc, il fallait emmener quelque chose de beaucoup plus joyeux dans la danse », raconte le chanteur sénégalais que l’on entend à deux reprises dans le film sans compter sa musique Wango présente elle aussi.





Non sans aller dans le fond de l’histoire, ce film montre un Wakanda qui est au cœur de toutes les convoitises occidentales en raison de son fameux « Vibranium ». Ces puissances qui tentent par tous les moyens d’entrer en possession de ces stocks d’éléments métalliques vont à chaque fois se heurter à l’intransigeance de la « nation la plus puissante » au monde. Bien qu’orphelin de son roi, le Wakanda trouve en la reine mère Ramonda un leadership affirmé confortant le statut de l’Etat à l’international.





Cependant, le pays va devoir faire face à une nouvelle menace qui a pour ambition de détruire le monde entier : le royaume sous-marin de Talocan. Emmené son roi aux pieds ailés Namor ou encore appelé « K’ulk’ukan » (dieu serpent à plumes), ces anciens terriens vont causer du fil à recoudre aux Wakandais.