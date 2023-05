Booba, Wally, Jeeba et VJ : Le classement des meilleurs shows du 6 mai

Le stade Alassane Djigo de Pikine a l'habitude d'être bondé à chaque sortie de son équipe, l'AS Pikine. Mais ce samedi, la pelouse et les gradins ont vibré au rythme du prince des Faramareen, Wally Ballago Seck. Le chanteur a tenu en haleine les milliers de personnes qui s'étaient déplacées pour le voir. Selon l'animatrice people de Seneweb, Nabou Ngom, le public avait répondu présent massivement et de nombreuses personnes se trouvaient à l'extérieur du stade faute de billets d'entrée. Tout comme le concert de Jeeba, des tables VIP au prix d'un million de francs CFA étaient disponibles. Et le fils de Thione Ballago Seck a vu 15 personnes les acheter.

1-Booba, une prestation de “malade”









"DUC, je confirme, on a touché la cible", cet extrait du titre "Attila" du B2O résume parfaitement le concert de samedi. De retour au Sénégal après 7 ans, Elie Yaffa donnait rendez-vous à ses "pirates" au CICES. Le producteur de cet événement, Rakhou, avait déjà annoncé que le spectacle commencerait tard dans la nuit, et cela s'est confirmé. La première partie de ce show a été animée par de jeunes artistes sénégalais, tels que Bilou et son fameux "Fatal Ma fofou", le groupe Akatsuki et Samba Peuzzi. Le clou du spectacle, Booba, est arrivé un peu plus tard dans la nuit et a offert à ses fans une prestation de deux heures en reprenant ses tubes à succès. Ayant couvert la soirée, DJ Bara de Seneweb déclare : "Il a fait une prestation de malade. Parce qu'il a fait deux heures de spectacle avec le public. J'ai remarqué un public fervent pour Booba. Il y avait beaucoup de monde du côté de la billetterie, je pense que le producteur est satisfait. J'ai vu des billets à 10 000, 20 000 et 50 000 francs, les deux tribunes étaient pleines et les tables à 50 000 étaient occupées."