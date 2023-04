Brassage culturel : Bambey en fête

"Yoko Sénégal" est le projet interculturel exposé dans la ville de Bambey. Il a pour objectif de renforcer les liens culturels entre le Sénégal et l'Espagne, par le biais de la musique. Il est piloté par l'artiste sénégalais Khaly Thioune et Juani Bolaños, directeur de l'École régionale de musique Daute-Isla Baja des îles Canaries.





Près de 15 chanteurs et musiciens espagnols sont présentement à Bambey pour un échange culturel à travers la musique en compagnie d'artistes sénégalais. Ils auront l'opportunité de vivre cette expérience culturelle dans le domaine musical pour apprendre la culture sénégalaise.





Coïncidant avec la troisième édition du festival international "Cila Bokk", l'activité a démarré ce dimanche 30 avril. Il prendra fin le 2 mai. Plusieurs personnalités sénégalaises et espagnoles vont prendre part à l'événement, parmi lesquelles le ministre de la Culture du Sénégal, le maire de Bambey et des membres de l'action extérieure du gouvernement des îles Canaries et du Conseil insulaire de Tenerife.