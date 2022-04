Brésil : Le carnaval de Rio signe son retour !

Carnaval de Rio signe son retour

Selon nos confrères de radio France internationale (Rfi) qui donnent l'information, le plus grand carnaval au monde revient, après deux ans de pause liée à la Covid-19.





Cette fois, les racines africaines sont à l'honneur de la samba. Les thèmes du défilé de cette année tournent autour de la lutte contre le racisme et des origines africaines des musiques et danses brésiliennes.





Suspendu l'année dernière, l'événement le plus attendu de Rio de Janeiro s'est lancé depuis trois jours. Le point d'orgue du carnaval sera le défilé des 12 écoles de samba les plus célèbres, ce vendredi 22 et demain samedi 23 avril. Plus de 70 000 spectateurs sont attendus sur les gradins du Sambodromo pour assister au spectacle, rapportent toujours nos confrères.





Pour rappel, le carnaval de Rio est l'événement touristique le plus important et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro qui regroupe toute la communauté noire. Il est synonyme de la célébration du carnaval dans le pays et même au monde.