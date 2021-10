Burkina Faso : La statue d’Alain Gomis trône à côté de celle d’Ousmane Sembène

La Statue d

Le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a inauguré, ce dimanche, sur la Colonne des Etalons à Ouagadougou, une statue en hommage au réalisateur Alain Gomis et ce, en marge de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision.





Le réalisateur franco-sénégalais, double Etalon d’or du Yennenga de ce grand festival, en 2013 avec «Aujourd’hui» et en 2017 avec «Félicité», est une fierté pour le Sénégal, selon le ministre.





La statue d’Alain Gomis trône désormais sur la Colonne des Étalons à Ouagadougou, aux côtés de son compatriote Ousmane Sembène, de Souleymane Cissé (Mali), d’Idrissa Ouédraogo, de Gaston Kaboré (Burkina Faso) et de Kramo Fatika Lanciné (Côte d’Ivoire).





La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en l’absence du réalisateur qui n’était pas encore présent au Burkina Faso.





Alain Gomis, né à Paris d’un père sénégalais et d’une mère française, a été primé en 2013 au Fespaco pour son film «Aujourd’hui». En 2017,il est récompensé d’un Ours d’argent, lors du festival de Berlin pour le film «Félicité», qui retrace le parcours difficile d’une chanteuse de bar de Kinshasa pour trouver l’argent nécessaire à l’opération de son fils, victime d’un accident.





En mars de la même année, il reçoit l’Etalon d’or, lors de la 25e édition du Festival panafricain de Ouagadougou, des mains du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et du président ivoirien Alassane Ouattara.