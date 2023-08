Burna Boy annonce une bonne nouvelle





Couronné aux Grammy Awards, Burna Boy, a révélé que son prochain album tant attendu, intitulé I Told Them, sera disponible à partir du 24 août via Spaceship/Atlantic. I Told Them sera aussi accessible à tout le monde à travers les plateformes streaming.





Ce projet de haute facture marque son septième opus en studio et fait suite à Love, Damini de 2022, album ayant donné naissance à des tubes planétaires tels que « Last Last »et « It's Plenty ».





Ce nouvel album, composé de 15 pistes, a été précédé par trois singles remarquables : « Sittin' On Top Of The World » en collaboration avec le rappeur américain 21 Savage, « Big 7 » et la version revisitée par Burna Boy de « Talibans » du chanteur jamaïcain Byron Messia.





Aux côtés de Burna Boy, on retrouvera également d'autres artistes de renom tels que le popstar nigérian Sey Vibez, le rappeur britannique Dave et le vétéran du hip-hop américain J. Cole, tous conviés en tant qu'invités sur cet album.