Carnet de voyage d’Antoine Viallet : la biennale de Dakar

Yves Laplace







Yves Laplace et Antoine Viallet © AV



Ce passionné de l’Afrique, ingénieur des Eaux et Forêts, a eu plusieurs vies. Pendant plus de vingt ans, il a vécu au Congo-Brazzaville, où il a planté 50 000 hectares d’eucalyptus dans les savanes côtières de Pointe-Noire pour le compte de l’État congolais. Après quelques années passés à Abidjan, il se pose avec sa famille à Dakar et ouvre un lieu exceptionnel, l’hôtel Djoloff. Cet hôtel de charme est conçu avec une approche « éthique et écologique ». Les nouveaux bâtiments sont en briques de terre compressée. La cave se transforme les week-ends en club de jazz. Une performance et une exposition ont lieu durant la Biennale.





Jean-Paul Blachère



Jean-Paul Blachère est un personnage de roman, paraplégique à 30 ans il développe sa société Blachère Illumination pour en faire un leader mondial à partir de ville natale d’Apt. Amoureux de l’Afrique, il soutient et collectionne les artistes africains. Il a ouvert une résidence d’artiste à Ngaparou où chaque année il accueille une dizaine d’artistes venant de tout le continent et donc certains sont ensuite exposés à la Fondation Blachère à Apt, haut lieu de l’art contemporain africain en Europe.





Le Berger de N’gor



Le samedi 31 mai nous nous sommes déplacés en pirogue sur l’île de Ngor pour assister à un événement étonnant à l’image du Sénégal … Abdoulaye Diallo, connu sous le nom de Berger de l’île de Ngor, est un écrivain et artiste-peintre sénégalais. Il avait convié plusieurs centaines de personnes pour un happening transversal. La présence de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar et de l’imam de Ngor est à l’image de la concorde qui règne dans ce pays. Belle leçon de vie dans une époque où le partage et l’échange deviennent de plus en plus rares.