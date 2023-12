Cette promesse de Baaba Maal fera plaisir à ses fans

Baaba Maal n’entend pas arrêter sa carrière musicale à cause de l’âge. «Jamais ! Jamais !», a entonné le chanteur de 70 ans à la question de Les Échos «Allez-vous arrêter la musique un jour ?».



Le fondateur du Daande Lenol de préciser : «Il y a des gens qui ont joué jusqu’à ce qu’ils ne peuvent plus se déplacer, mais qui continuent à jouer. Certes, je ne suis plus jeune. Je ne vais pas danser pour me rabaisser, mais je vais continuer à chanter. Même vieux, sur une chaise, avec ma guitare, je vais toujours chanter.»