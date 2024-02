Chant des Linguères : Coumba Gawlo réussit la prouesse de réunir la gent féminine africaine sur une même scène









Bamako, éblouissante en ce moment, à l'occasion du festival Chant des Linguères initiée par la diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo. Un festival international qui réunit les plus belles voix féminines de l'Afrique dans le but de donner la place à la femme d'ici et d'ailleurs.





Cette actualité fait le buzz au Mali et alimente les commentaires sur les réseaux sociaux avec des réactions qui magnifient cette belle initiative de la chanteuse sénégalaise.





Cette retrouvaille entre les chanteuses venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Mali, du Cameroun, du Niger et de la Guinée s'inscrit dans la démarche de dialogue, de concertation et de plaidoyer pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les peuples africains et de la diaspora.





Le festival international Chant des Linguères se tient du 14 au samedi 17 février 2024. Plusieurs concerts et spectacles sont attendus dans différentes salles et places publiques de la capitale malienne.