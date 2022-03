Charlotte Dipanda sur les traces de Césaria Evora et de Lokua Kanza !

Charlotte Dipanda, Artiste Chanteuse

Charlotte Dipanda, née le 18 juillet 1985 à Yaoundé, est une chanteuse, musicienne et auteure-compositrice camerounaise qui a aussi des qualités de guitariste. Elle a à son actif cinq albums dont le dernier intitulé Cd est sorti en février 2021.

Celle qui est inspirée par des talents comme Bébé Manga, Jeannot Hens, Césaria Evora, Lokua, a réalisé de nombreuses collaborations avec des artistes de son pays et d’ailleurs, dont Koffi Olomidé.





Le chant et les instruments n’ont aucun secret pour Charlotte Dipanda. Bercée dans la musique au sein d’une famille d’artistes, elle commence très tôt à étaler ses prédispositions. Elle grandit avec sa grand-mère, qui lui a appris les rudiments de la musique, ce qui explique d’ailleurs son penchant pour l’acoustique et le Makossa. Ses chansons reflètent bien l’influence qu’elle a eue depuis sa jeunesse auprès de grand-mère, à Douala. C’est d’abord dans les cabarets qu’elle commence à chanter, à l’âge de 15 ans, sous l’influence de certains grands artistes comme Toto Guillaume, Bébé Manga, Jeannot Hens, Césaria Evora, Lokua Kanza.





« J’ai été bercée par les artistes qui ont commencé la musique de chez nous », révèle la chanteuse. Mais, il était impossible pour la jeune Charlotte Dipanda de continuer ses études alors qu’elle était élève en classe de seconde. Finalement, elle quitte le lycée pour se consacrer à plein temps à la musique. Grâce à un coup de main du guitariste Jeannot Hens, qui la propulse artiste, Charlotte Dipanda quitte son Cameroun natal pour prendre la direction de Paris où elle a perfectionné sa musique. Au bout de quelques années, elle sort son premier album « Mispa », en 2009.





Avec Dube l’am (Ma foi, en Douala), son second album sorti en 2012 composé de 14 titres chantés en langues douala, bakaka et française, elle commence déjà à se faire un nom dans la musique. Abordant des thèmes comme l’amour, la haine, la jalousie, la douleur, la vie, la mort ou la foi…, elle touche le cœur de milliers de fans. Mais, avant d’arriver à ce niveau, Charlotte a fait les chœurs des grands noms de la musique, tels que les regrettés Papa Wemba, Manu Dibango, du Sénégalais Idrissa Diop, de la Malienne Rokia Traoré et de la Belge Axelle Red.