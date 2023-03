Chasseurs d’étoile du Sénégal : Le Président Macky Sall à la première du film

Le Président Macky Sall sera le 21 mars à 10H au Grand théâtre pour assister à la première du film "Chasseurs d’Etoile" de Marame Kaire qui relate l’odyssée d'un vaisseau spatial de la NASA nommé Lucy qui décolle de Cap Canaveral (Floride, USA) pour une mission vers un groupe d'astéroïdes situés sur l’orbite de la planète Jupiter, à plus de 400 millions de kilomètres de la Terre et censés détenir des indices importants sur les origines de notre Système Solaire. Quelques heures avant, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, une équipe de scientifiques entreprend de capturer des observations extraordinairement précises, essentielles au succès de la mission Lucy - des données cruciales, nécessaires pour aider la NASA à diriger Lucy vers ses cibles d'astéroïdes à travers des millions de kilomètres dans l’espace. Le chef de l'équipe, l'astronome sénégalais Maram Kairé, emmène les téléspectateurs dans un voyage pour enquêter sur l'histoire riche et profonde de l'astronomie de son pays, remontant à des milliers d'années - et l'avenir prometteur que l’accès à l’espace leur offre.





Ce documentaire inédit de 56 minutes est une coproduction des studios mondialement reconnus de la société TERRA MATER (Vienne, Autriche) et de la plus grande chaîne de télévision scientifique au monde, NOVA-PBS (USA). Il raconte l’histoire de l’astronomie africaine à travers un astronome sénégalais visionnaire qui, poursuivant son rêve de construire une agence spatiale pour son pays, tente une observation à fort enjeu d'un astéroïde lointain, vitale pour la mission spatiale LUCY de la NASA. Des sites mégalithiques du Sine-Saloum aux observateurs du ciel à Touba et à Istanbul, ce film explore l'héritage et l'avenir de l'astronomie du Sénégal et de l’Afrique.





Tenant compte du caractère exceptionnel de ce film, premier du genre réalisé en Afrique, le Président de la République, Macky Sall a suggéré aux producteurs d’en organiser une première au Sénégal.





M. Marc Buie, astronome américain, chef des missions d’occultation de la NASA et Co-investigateur de la Mission spatiale LUCY, la cinéaste Ruth Berry (Award cinématographique) et les équipes de tournage et de production ont été invités spécialement à Dakar par le Parrain SEM à cette occasion.





En guise de reconnaissance au soutien apporté par le chef de l’Etat à la réalisation de ce film, les producteurs TERRA MATER ont décidé d’offrir aux sénégalais les droits de retransmission à travers la télévision nationale RTS afin d’en faire bénéficier à toute la population.





Ce film vient couronner trois missions d'occultation stellaire menées au Sénégal entre 2018 et 2021 pour la NASA dans le cadre de l’exploration du système solaire. Il illustre, en ce sens, un effort coordonné de promotion des sciences astronomiques et spatiales et de diffusion de la culture scientifique.