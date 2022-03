[Vidéo] Cheikh Ibra Fam : "Je chante pour la paix en Afrique"

Cheikh Ibra Fam alias Free Style

Après son premier single "Yolele" paru en mai dernier et le single “The Future” en compagnie de Bala Sidibé en septembre, puis “Ayitaria” ft. Cheikh Lô en novembre, suivi de "Peace in Africa" ft. Boddhi Satva en février 2022, le chanteur et multi-instrumentiste sénégalais de l’Orchestra Baobab Cheikh Ibra Fam a mis sur le marché son premier album international le 11 mars dernier.





«Peace In Africa» est un mélange vibrant de sonorités variées : des rythmes africains à la musique ibéro-américaine, du groove au funk, en passant par la soul et les musiques urbaines.





Dans cet album, Cheikh Ibra Fam chante dans ses langues natales, le wolof et le bambara, mais également en anglais et en français. Pour écrire et composer, il s’inspire de tout ce qui l'entoure, de la vie, de l'amour, des affaires et de la justice sociales et surtout de tout ce qui concerne son continent, en particulier la paix et le progrès pour l'Afrique.