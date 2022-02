Cheikh Ndiguel Lô : "Je reste toujours naturel sur scène !"

Natif de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, de parents Sénégalais, Cheikh Ndiguel Lô fait son grand retour sur la scène musicale, après une longue absence. Avec une discographie déjà très riche dont « Né La Thiass » en 1996, « Bambay Gueej » en 1999, « Lamp Fall » en 2005, « Jamm » en 2010 ou encore « Balbalou » en 2015, il s’apprête à sortir un nouvel album, en Angleterre plus précisément à Londres et dans le reste du monde.



Considéré comme l'un des chanteurs Sénégalais le plus booké au monde avec des périples planétaires, Cheikh Ndigeul Lô nous fait voyager dans le temps et dans l'espace grâce à ses belles mélodies qu'il offre lorsqu'il est à l'œuvre sur une scène.



À l'occasion de la troisième édition du salon international Dakar Music Expo initié par le promoteur Culturel Sénégalais Doudou Sarr, l'artiste a complètement séduit le public sur la mythique scène de l'institut français de Dakar. Au-delà des ses belles paroles pleines d'enseignement, il laisse les férus de la musique indifférents par ses belles prestations chorégraphiques dont il a l'habitude de gratifier à ses fans dans un mélange du Jazz, blues ,Rock et Mbalax.



Selon L'artiste, la musique n'a pas de secret, il faut juste être naturel et réaliste. "Je reste toujours naturel sur scène pour capter l'attention de mon public; la musique est avant l'humilité et le réalisme, il faut toujours suivre son corps pour s'en sortir" explique-t-il.



À rappeler que selon international Dakar Music Expo est toujours en cours jusqu'au 06 février Dautres grosses pointures de la musique seront sur scène pour donner plus de sensations à l'événement.