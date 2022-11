CINÉMA: ANGÈLE DIABANG PRÉSENTE ‘’UNE SI LONGUE LETTRE’’ SOUS UN AUTRE ANGLE

Silence à Popenguine-Ndayane. La réalisatrice Angèle Diabang tourne. Elle prépare un chef-d'œuvre, un long métrage sur Mariama Bâ, la grande romancière.





Au-delà de cette figure de proue de la littérature sénégalaise, c’est l'œuvre de l’écrivaine qui sera immortalisée pour les générations actuelles et futures. Plusieurs séquences de ce long métrage auront en arrière-plan, le décor enchanteur entre les plages, la mer, et les dernières reliques des sites arbustifs.







Une partie des séances de tournage de son long métrage fiction ''Une si longue lettre’’, de Mariama Bâ, l’une des plus grandes romancières du monde est en cours dans cette commune côtière.





Entre les retraits des vagues et leur déferlement et un horizon bleu dégagé et balayé par une brise, tout porte à croire que la réalisatrice produira un long métrage qui fera date dans la production cinématographique.





Angèle Diabang et ses techniciens déploient toute leur énergie sous un les rayons du soleil pour avoir au bout, une belle réalisation. Ils n’ont pas le droit de faire moins car ils s’intéressent à un chef d'œuvre littéraire.





“Ce long métrage a pour objectif de réadapter l'histoire racontée à travers l'ouvrage et d'inciter les jeunes à lire encore ce chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire de la littérature africaine et de le comprendre sous un autre angle”, justifie Angèle Diabang.





Cette entreprise de réadaptation qui a comme fondement de faire découvrir ce roman aux jeunes générations a nécessité le déplacement du Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. Ce dernier a magnifié cette belle initiative. Le Ministre a encouragé la réalisatrice et son équipe.









Dans la foulée, il s’est engagé à renforcer les moyens pour faire raviver le flambeau du cinéma sénégalais. Faudrait-il le rappeler, dans sa politique culturelle, le Président de la République à travers le Ministère de la Culture a un projet d’ouverture des salles de cinéma. Le but c’est d’offrir aux Sénégalais et aux férus du 7ème art la possibilité de se retrouver pour suivre les films et aussi de faire revivre le cinéma.