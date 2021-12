Cinéma en France : une année 2021 emmenée par «Spider-Man», James Bond et «Dune»

Le CNC, centre national du cinéma français vient de livrer le bilan de 2021. Résultat en demi-teinte, et un petit souffle de « reprise » avec 96 millions de spectateurs. Pas si mal pour une « année » qui n'a débuté que le 19 mai dernier après environ 200 jours de fermeture des salles obscures en raison de la pandémie de Covid-19.



Parmi les meilleures entrées 2021, trois Américains : Spiderman, le dernier James Bond et un film de science-fiction, Dune. Mais juste derrière se placent trois films tricolores : Kaamelott, Les Tuche 4 et BAC Nord, preuve que le cinéma francais résiste bien à la crise. Il n’en fallait donc pas moins pour que les professionnels du cinéma retrouvent le sourire.



Certes, 2021 a été une année tronquée, marquée par quatre mois et demi de fermeture des salles. Mais pour Magali Valente, du CNC, le cinéma français a donné la preuve de sa résilience face à la pandémie de Covid-19.





« La reprise, elle est là, souligne-t-elle. C'est une bonne dynamique : on la ressent depuis la réouverture du 19 mai, avec des pics de fréquentation qui ont été très bons, notamment pendant les vacances scolaires - les vacances d'octobre et décembre. Le cinéma en France va survivre à cette crise, et a les moyens aujourd'hui d'y faire face. »