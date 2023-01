Cinéma : Le Festival de Cannes dévoile sa sélection officielle pour les Oscars 2023

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le comité d'organisation du festival international du film de Cannes rend publique sa sélection officielle pour la cérémonie des Oscars 2023. Plusieurs films ayant participé au Festival de Cannes 2022 vont faire l'objet d'une bonne compétition pour cette année. L'annonce a été faite ce mardi 24 janvier.





Le Festival de Cannes se réjouit de voir les films de la sélection officielle représentés dans 16 catégories et totalisant 21 nominations : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleurs effets visuels, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs décors, Meilleurs maquillages et coiffures, Meilleur film international, Meilleur film documentaire, Meilleur court métrage, Meilleur chanson originale, Meilleur scénario original, Meilleur scénario adapté, Meilleur mixage de son et Meilleur costume.





ELVIS

Baz Luhrmann

Festival de Cannes 2022 - Hors Compétition

8 nominations :

Meilleur film

Meilleur acteur (Austin Butler)

Meilleure photographie (Mandy Walker)

Meilleur montage (Matt Villa, Jonathan Redmond)

Meilleurs décors (Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn)

Meilleurs maquillages et coiffures (Mark Coulier, Jason Baird, Aldo Signoretti)

Meilleur mixage de son (David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson, Michael Keller)

Meilleur costume (Catherine Martin.





TOP GUN : MAVERICK

Joseph Kosinski

Festival de Cannes 2022 - Hors Compétition

6 nominations :

Meilleur film

Meilleurs effets visuels (Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson, Scott R. Fisher)

Meilleur montage (Eddie Hamilton)

Meilleure chanson originale (Hold my hand de Lady Gaga et BloodPop)

Meilleur scénario adapté (Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig, Justin Marks)

Meilleur mixage de son (Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, Mark Taylor).