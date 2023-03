Cinéma : Le ministre de la Culture met en gestation un méga festival du cinéma au Sénégal (FICASE)

À l'image du Fespaco, des Journées cinématographiques de Carthage ou du Festival de Cannes, le Sénégal compte créer son grand festival de cinéma. C'est une initiative du ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui a réuni toute la famille du cinéma sénégalais, ce jeudi 23 mars au Grand Théâtre national pour réfléchir sur la faisabilité de ce grand rendez-vous cinématographique.





Tous les professionnels du cinéma (acteurs, cinéastes, producteurs) se sont réunis pour échanger sur la faisabilité du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal (FICASE). Selon le ministre Aliou Sow, qui est la pièce maîtresse de ce projet, le Sénégal est un grand pays de cinéma qui doit avoir son propre festival de cinéma comme dans les autres pays européens et africains. Le ministre de la Culture a donné toute la primauté aux acteurs du cinéma de réfléchir sur le concept et les paramètres pour la tenue du festival qui est initialement prévu en 2023 avec l'implication de tous les professionnels.