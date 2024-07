Cinéma: "GLA" un film d'horreur affreux tourné en 4 jours fait fureur en Afrique

Réalisé en Côte d'Ivoire par le jeune cinéaste Landry Agbadou, un film d'horreur qui capte toutes les attentions a fait sensation ce week-end au cinéma Pathé de Dakar pour une avant-première après un passage sold Out à Abidjan. Un long-métrage très réfléchi qui met en exergue un masque traditionnel très adoubé par la communauté ivoirienne en cas de pépin. Le film raconte l'histoire d'un enquêteur répondant au nom de Max qui a brillamment servi la police avant d'être devenu un tueur à cage suite à une tragédie qui a complètement bouleversé sa vie.