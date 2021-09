Comités d'hygiène et de sécurité au travail : Le docteur Ismaila Mbaye sort un nouveau manuel

Dr Ismaila Mbaye

"Les comités d'hygiène au Sénégal : Missions, obstacles et solutions", c'est le titre du nouveau manuel écrit par le docteur Ismaila Mbaye. A travers ce livre, il rappelle l'importance de ces instances dans la prévention des risques professionnels au sein des entreprises sénégalaises.





Ceci, en vue de réduire non seulement la fréquence et la gravité des maladies et accidents liés au travail, mais aussi de garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs. Des objectifs qui pourront être atteints, selon le Dr Mbaye, lorsque le fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité au Sénégal sera revisité. Un processus qui passera nécessairement par la définition des problèmes du secteur afin d'y apporter des améliorations.





Ce manuel, inspiré de la législation sénégalaise, s'adresse ainsi aux CHS, aux employés, employeurs et spécialistes en santé et sécurité.





Qui est le docteur Ismaila Mbaye ?





Consultant en santé et sécurité au travail, le docteur Ismaila Mbaye est diplômé en médecine du travail à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également titulaire d'un Master en santé du travail à l'université MCGill de Montréal. Certifié en toxicologie à l'Institut d'environnement et de santé au travail de Rutgers University du New Jersey aux États-Unis, il est l'ancien directeur régional des Services de santé du groupe Shell.





Depuis 2014, le professeur exerce des activités de consultant, formateur et auditeur en sécurité santé au travail.