Concert annulé : Le message de VJ à ses fans

A 18 ans, il a explosé l'esplanade du Grand Théâtre, drainant du monde notamment chez les adolescents, lors de son concert, le 26 décembre dernier. Des milliers de jeunes ont pris d’assaut les lieux, obligeant les forces de l’ordre à écourter le spectacle, après 30 minutes seulement, pour des raisons de sécurité. Ses fans, qui n’en avaient cure, étaient très en colère.



De son vrai nom, Mohamed A. Preira, fils des journalistes Houreye Thiam et Ballé Preira, leur présente ses excuses. « Je sais que rien ne pourra changer votre chagrin, a-t-il écrit, dans un message repris par Les Echos. Je sais que parmi vous il y en a qui sont venus de très loin : Thiès, Kaolack, Fatick et même, parait-il, de Saint-Louis. Je sais que vous vous êtes faits belles/beaux pour la circonstance. Que certains ont dû économiser des semaines durant pour être à la hauteur. Et vous avez été à la hauteur. »



Il ajoute : « En 30 minutes seulement, j’ai vibré grâce à vous plus et mieux qu’en 18 ans. Parce que vous êtes magnifiques. Parce que vous êtes les meilleurs. Et chaque minute à vos côtés me rend meilleur, me rend plus fort. Cela a été court, cela a été intense. »



VJ de confier que « ce fut une déchirure » pour lui aussi car il « avait envie d’être plus longtemps » avec ses fans.