Concert au Radisson : mauvaise nouvelle pour Alioune Tine, Meiway, Awadi…

Alioune Tine d’Afrikajom Center et un groupe d’artistes de onze pays africains dont Didier Awadi du Sénégal et Meiway de la Côte d’Ivoire prévoyaient d’organiser un concert ce samedi au Radisson Blu. Le spectacle devait consacrer le lancement de la troisième phase de la campagne, initiée par ces derniers, pour la limitation des mandats en Afrique. Malheureusement pour les organisateurs, le rendez-vous n’aura pas lieu.





D’après Les Echos, le préfet de Dakar a interdit la tenue du concert, qui était prévu entre 20 heures et 23 heures 30. Le journal précise que la décision de l’autorité administrative a été transmise à Alioune Tine par le commissaire de police de Pointe E, Ahmed Tidiane Thiam.