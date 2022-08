[Vidéo] Concert : Cheikh Ibra Fam et l'Orchestra Baobab enflamment les scènes du monde !

Artiste multidimensionnel doté d’un talent exceptionnel, Cheikh Ibra Fam est très imprégné des racines sénégalaises et afro-américaines. Mondialement reconnu grâce à son projet «Freestyle» et notamment en tant que l’un des membres de l’Orchestra Baobab, un des groupes phares du Sénégal qui fait un mélange entre musique africaine et du jazz afro-cubain.





Après le Canada et la France, Cheikh Ibra Fam et sa bande sont attendus en Angleterre, ce vendredi pour un festival, sans oublier quelques dates déjà calées dans le reste de l'Europe et en Amérique.