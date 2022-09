Concert contre le 3e mandat : Pourquoi le préfet a dit niet à Didier Awadi et cie

Le grand concert panafricain pour la limitation des mandats présidentiels à deux, n'aura finalement pas lieu ce samedi à l’Hôtel Radisson Blue, sis sur la corniche Ouest.





En effet le préfet de Dakar a interdit cette activité organisée par la société civile, qui devrait réunir 11 grands artistes africains dans le cadre de leur campagne citoyenne pour la limitation des mandats.





Cette interdiction préfectorale a suscité l'ire des organisateurs et de l'opposition qui parlent d'un recul de la démocratie.





Mais Seneweb en sait un peu plus sur les raisons de cette décision prise par le préfet de Dakar. En effet, Mor Talla Tine craint des troubles à l'ordre public et incidents.