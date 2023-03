Coumba Gawlo annonce une bonne nouvelle : "Je suis prête à…"

Dans un entretien avec Seneweb, la diva à la voix d'or Coumba Gawlo a adressé un message à la nouvelle génération de chanteurs sénégalais qu'elle considère comme la relève de la musique sénégalaise. À tous ces jeunes qui souhaiteraient reprendre ses chansons, la chanteuse affirme qu'elle ouvre toute sa discographie à la nouvelle génération en leur souhaitant une riche et brillante carrière.







"Les jeunes ont déjà commencé à reprendre mes chansons. D'ailleurs, j'ouvre toutes mes chansons à la nouvelle génération et à tout artiste d'ici et d'ailleurs. Je félicite les jeunes et je les encourage", a-t-elle déclaré au cours de cet entretien.





La diva ajoute par ailleurs qu'elle est ouverte à faire des duos avec tout le monde et de donner la chance à certains qui voudraient chanter avec elle. "Je suis prête à collaborer avec tous les chanteurs et chanteuses. Je m'ouvre à faire des duos à toute personne qui le désir. Ma mission, c'est de chanter et je chante pour mon peuple".





À rappeler que Coumba a signé son retour par des actions humanitaires dans les établissements scolaires, avec la gratuité des serviettes hygiéniques aux jeunes filles.