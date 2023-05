Coumba Gawlo Seck : l’étoile brille malgré une période d’incertitude

L’artiste, Coumba Gawlo Seck est une étoile qui scintille même si l'horizon est chargé d'incertitude. La musicienne avait perdu sa voix de rossignol suite à une maladie laissant ses fans et les spécialistes de la musique annoncer sa retraite sur la scène musicale. Méprise, lorsqu’on grandit dans une famille de griots, la chanson est dans l’ADN. Mais le retour de Coumba Gawlo Seck, n’est pas une surprise. Elle a une force que beaucoup d’artistes n’ont pas.





Elle est revenue de loin. Elle, c’est Coumba Gawlo Seck qui avait annoncé un retrait de la scène musicale en 2021. Cette annonce était justifiée par des problèmes de voix suite à une maladie. L’annonce avait déclenché une onde de choc. Durant cette période, elle s’est concentrée sur ses traitements. Aujourd’hui, elle s’est remise de la maladie et compte poursuivre sa carrière.





Beaucoup de personnes se posent la question à savoir comment la diva Coumba Gawlo Seck a su surpasser cette épreuve. Dans les réseaux sociaux comme dans la presse, ce cas a été traité.





Dans le show-biz, chacun essaie d’expliquer ce comeback. Pour certains, elle a puisé dans ses réserves pour se maintenir. Alors que pour d’autres, son endurance a été le facteur déterminant.





Selon Guissé Pen, un grand spécialiste des questions liées à la musique, estime que Coumba Gawlo est avant tout une battante qui sait ce qu'elle veut en traçant son chemin.





"En Afrique souvent à un moment certains artistes mettent fin à leur carrière pour diverses raisons mais Coumba Gawlo a montré le contraire. Malgré sa maladie, son absence, elle a fait preuve de courage pour montrer qu'une star doit vivre pour son public et son peuple", analyse Guissé Pen.





Cet avis est partagé par Amadou Bator Dieng, journaliste critique musical qui met en vedette son courage et son engagement notés dans les œuvres de la chanteuse. Son retour à un haut niveau n’est pas seulement un acte de courage. Il lui fallait du courage.





Des périodes d’épreuves





"Après des mois de lutte et de voyages pour voir les meilleurs spécialistes, la diva retrouve la scène et rassure tous ses fans. Ses récentes performances sont époustouflantes quand on sait que l’interprète de « Pata Pata » a traversé des épreuves », commente le journaliste. Lorsqu’on voit le jour au sein d’une famille de griots, on ne peut pas abandonner la musique. L’artiste a été confrontée à des épreuves depuis l’âge de 15 ans. Élève douée, Coumba Gawlo n’en délaisse pas pourtant le chant et, avec courage, construit une carrière solide. La chanteuse va se produire le 13 mai au Musée des Civilisations noires.





Selon, Lamine Bâ, un spécialiste de la musique, Coumba Gawlo est loin d’être une chanteuse ordinaire d’autant plus qu’elle a une longévité sur la scène.





" Coumba Gawlo Seck est le symbole même de la femme sénégalaise, résiliente, belle et talentueuse. Je ne suis guère étonné de la voir de retour au plus haut niveau. Vous savez bien qu’au-delà d’aller se soigner, elle est retournée sur les bancs pour accrocher d’autres diplômes à son mur. Elle est plus forte que la maladie et elle l’a démontré. Coumba Gawlo est une diva au sens strict du terme », a souligné Lamine Bâ.