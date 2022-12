[Retro 2022] Coup de projecteur sur les évènements majeurs qui ont marqué la scène culturelle sénégalaise en 2022

Coup de projecteur sur les évènements majeurs qui ont marqué la scène culturelle sénégalaise en 2022

L’année 2022 a été rythmée par de grands rendez-vous culturels au Sénégal. Des évènements majeurs ont ainsi mobilisé la participation de nationaux et d'expatriés. Ce fut un pari réussi pour l’affirmation de l’identité culturelle sénégalaise dans le reste du monde. Biennale de Dakar, Autour des cordes, défilé Chanel, musique, cinéma théâtre, changement de ministre de la Culture… Autant d’évènements qui ont marqué le paysage culturel. Seneweb a fait le tour pour vous rappeler les grands moments de la culture, entre joie et tristesse durant l'année 2022.





L'année culturelle 2022 a été marquée par un remaniement ministériel. Après avoir passé trois ans à la tête du département de la Culture, Abdoulaye Diop a été remplacé par le professeur Aliou Sow à la tête de ce ministère au mois de septembre 2022. Du ministère de la Culture et de la Communication au ministère de la Culture et du Patrimoine historique, ceci a été un évènement majeur qui a marqué le monde de la culture.





ART/MODE





Culturellement, 2022 était une année très particulière, notamment en ce qui concerne l'expression culturelle africaine, avec la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain tenue au mois de mai. C'était un rendez-vous de haute portée culturelle qui a rassemblé d'illustres personnalités des arts du monde entier dans la capitale sénégalaise, pour célébrer l'art et la culture, après deux ans de pause. Plusieurs expositions Off et In ont été réalisées partout dans le pays durant cette biennale qui a duré un mois.

Dans l'art visuel, l'artiste plasticien Kalidou Kassé a été auréolé cette année, à travers un documentaire qui retrace son parcours exceptionnel dans le monde de la culture, sans oublier le "Berger de Ngor", l'artiste plasticien Abdoulaye Diallo, avec ses belles œuvres qui ont marqué l'actualité cette année à travers les réseaux sociaux.

L'actualité culturelle a été aussi marquée par le fameux défilé de Chanel, pour une première fois au Sénégal au mois de novembre. Cette rencontre a vu la présence de stars de la mode à Dakar pour une série d'activités de trois jours à l'ancien palais de Justice.





FESTIVALS





Après une crise économique de deux ans due à la pandémie de Covid-19, beaucoup de festivals étaient en pause, faute de moyens. En 2022, des festivals ont fait leur retour, à Dakar et à Saint-Louis, en passant par Ziguinchor. Le fameux Saint-Louis Jazz a été un succès cette année, dans la capitale du Nord. Comme d'habitude, ce festival international qui rassemble des ténors du jazz, a réussi le pari de la mobilisation au mois de mai. Pareil pour le festival Autour des Cordes qui était à sa 2e édition, avec la présence d'illustres personnalités parmi lesquelles le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow. À Ziguinchor, le festival Kom-Kom a battu un record pour sa 15e édition. Ce festival a vu la présence de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. D'autres festivals comme celui de Mboumba, dans le Nord, ont marqué l'année 2022 avec une pléiade d'artistes internationaux comme Sona Jobarteh, Baaba Maal, Daradji Family, etc. Rappelons que pour une première fois, le festival des Blues du fleuve du chanteur El hadji Beydi Baaba Maal n'a pas pu se tenir, à cause de la mort du neveu de l'artiste, à trois jours de l'événement.





MUSIQUE





Certains artistes sénégalais ont marqué la scène musicale avec des récompenses et des nouveautés. Le lead vocal du Super Diamono, Omar Pène a été honoré deux fois en 2022 grâce à son dernier album "Climat". L'Académie Charles Chros de Lyon en France lui a décerné le prestigieux prix Charles Chros pour célébrer son œuvre. Et le prix CEDEAO qui couronne ses 50 ans de carrière musicale. De même que le lead vocal du Super Étoile de Dakar Youssou Ndour, qui a été honoré en Espagne avec le prix de La Mar de Mùsicas pour ses performances musicales entre 2021 et 2022. Ainsi que le reggaeman sénégalais Méta Diaz qui a décroché pour la première cette année son premier Disque d'or en Finlande.

L'autre actualité marquante de la scène musicale nationale, ce sont les fameuses retrouvailles de deux légendes de la musique sénégalaise : Youssou Ndour et Omar Pène sur la mythique scène de Bercy, 26 ans après la sortie de leur album culte "Euleuk Sibir".

D'autres chanteurs comme Sidy Diop, Waly Seck, Pape Diouf et Dieyla Guèye ont été aussi en vue cette année, avec des albums et des nominations. Dieyla Guèye a été sacrée Meilleure artiste féminine ; Sidy Diop a été nominé aux Afrima 2022, de même que Jeeba. Pape Diouf et Waly Seck ont sorti chacun un album.





CINÉMA





Le Sénégal a été la nation la plus couronnée en 2022, dans les festivals. Beaucoup de cinéastes ont décroché des prix prestigieux, comme Moussa Sène Absa, avec son film "Xalé" au festival de Carthage 2022 en Tunisie. La réalisatrice sénégalaise Rama-Toulaye Sy est aussi parmi ceux qui ont été célébrés cette année avec quatre prix. "La Danse des Béquilles" du réalisateur Yoro Niang a remporté plusieurs prix en France et au Canada. En outre, le film le plus primé et qui a battu le record avec 250 sélections à travers les compétitions internationales (plus de 77 distinctions jamais remportées par un film sénégalais en une année) est le "Poisson d'Or" réalisé par Thomas Grand et Moussa Diop.





THÉÂTRE





Pratiquement, le théâtre n'a pas beaucoup bougé. Mais ce qu'on peut retenir pour cette année, c'est la marche pacifique des artistes comédiens devant le palais de la République. Une première fois dans l'histoire du théâtre sénégalais. C'était à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars. Cette rencontre était pour sensibiliser les autorités sur la situation des artistes-comédiens qui revendiquent un fonds d'aide dédié à ce sous-secteur de la culture.





LITTÉRATURE





L'année 2022 a vu l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop honoré par le Prix international de littérature Neustadt 2022, équivalent du Nobel de littérature. L'écrivain dramaturge Alioune Badara Beye a marqué cette année avec ses 50 ans de carrière artistique célébrés par la communauté artistique du Sénégal, de même que la maison d'édition NEAS qui a soufflé ses 50 bougies. Une série d'activités littéraires a été organisée pour célébrer l'anniversaire.

Beaucoup de festivals de littérature ont marqué l'année 2022, dont le FLID Festival de littérature international qui s'est tenu à Dakar. Une première mondiale.





NÉCROLOGIE





Le paysage culturel sénégalais a été marqué par des moments de tristesse en 2022. Beaucoup d'artistes ont été arrachés à notre affection. Même si le Sénégal a perdu des légendes de la musique, elle a su trouver les ressources pour préserver et faire rayonner son patrimoine à l'échelle mondiale.

Le 27 avril 2022, le monde de la culture a appris la disparition du chanteur Rudy Gomis, décédé à 76 ans des suites d’une longue maladie, là où il est né, en Casamance, dans le sud du pays. Le chanteur Pape Fall, décédé le mercredi 2 novembre 2022, était le fondateur de l’orchestre African Salsa, en juin 1995. La mort du jeune chanteur de la Casamance Willy Boy était un véritable coup dur pour la communauté artistique de Goudomp. Le journaliste culturel Ndatté Diop, décédé le 13 mars a consterné le monde de la culture.

Le théâtre national aussi a été frappé par la disparition du célèbre comédien Bass Diakhaté, décédé le 2 novembre à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. L'acteur comédien Charles Forster nous a quittés le 11 décembre.