Dak'Art : les dates du grand rendez-vous de l'art africain contemporain dévoilées

La quatorzième édition de la biennale de l’art africain contemporain aura bel et bien lieu en 2022, après son annulation en 2020. Elle est programmée du 19 au 21 juin 2022. L’exposition officielle se décline autour du triptyque ‘’ Créer”, imaginer et inventer’’.



Appelée aussi Dak'Art, elle est considérée comme l'une des principales manifestations d'Art contemporain africain. Ce grand rendez-vous réunit les artistes africains du continent et ceux de la diaspora.



Initiée par l’État du Sénégal depuis 1989 avec une première édition dédiée à la littérature en 1990, elle est réservée à l’art contemporain, lors de la deuxième édition en 1992 avant d’être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996.



Dans un communiqué rendu public par la Direction de la biennale, les autorités compétentes rassurent qu’elles travaillent pour relever le défi de l’organisation.



Cette quatorzième édition qui sera marquée par l'exposition internationale intitulée « ? NDAFFA # » enregistrera la participation de cinquante neuf artistes dont 4 collectifs, venus de vingt huit (28) pays du monde, dont 16 pays africains et 12 pays de la diaspora.



Selon la Secrétaire générale de la biennale Marieme Ba" Forgée par le succès de ses treize précédentes éditions et par l’enthousiasme d’un public toujours plus nombreux, la Biennale de Dakar s’impose comme le rendez-vous inscrit dans un réseau engagé de la création contemporaine, avec lequel, il établit des synergies fructueuses" a-t-elle affirmé. Par ailleurs, elle a ajouté que l'édition 2022 va dévoiler la dimension artistique de ce grand rendez-vous culturel.



La touche innovation y sera introduite sans rompre avec les notions d’inclusion.



En plus des traditionnelles options que sont l’exposition internationale et celles des commissaires invités, cette édition s’ouvre aux projets spéciaux inédits. Elle offrira aux visiteurs une diversité de créations artistiques. Il est également prévu des expositions “Off’’ à travers le Sénégal notamment dans les centres culturels des régions.