Dakar abrite la 10e édition du "Partcours", du 26 novembre au 12 décembre

Festival de Partcours

Dakar abritera la 10e édition du ''Partcours'' du 26 novembre au 12 décembre 2021, informe «La Tribune ».





Ainsi, plus de trente espaces d’art et acteurs culturels proposeront une visite de la ville de Dakar et de sa région, à travers une exploration quotidienne de vernissages et de rencontres qui seront organisés par quartier.





De plus, une rencontre culturelle annuelle est prévue pour consolider l’agenda culturel de la capitale.





A en croire les informations, les organisateurs se réjouissent de l’événement. «Le partcours fête ses dix ans d’aventures, de rencontres, d’hommages, de souvenirs. Dix ans d’une expérience inédite et unique sur le continent africain et qui ont gravé dans nos mémoires une partie de l’histoire de l’art au Sénégal ».