Dakar : Des artistes rendent hommage à Karim Ouellet

Un artiste Canadien rend hommage à Karim Ouillet

Depuis l'annonce de la mort tragique de l'artiste international québécois d'origine sénégalaise Karim Ouellet, qui a provoqué une onde de choc de le monde de la culture, une pluie d'hommages tombe du jour au lendemain pour honorer la mémoire de ce grand artiste.

C'est ici à Dakar, ville d'origine de l'artiste plus précisément à Sacré-Cœur 3 sur la terrasse d'un immeuble que l'artiste canadien Monk E de son vrai nom David Desharnais Yergeau, a décidé de mettre en vedette Karim Ouellet quelques jours après l’annonce de sa mort. L'œuvre est un portrait de 3 mètres de longueur couronné par une multitude de couleurs.

Interrogé par Seneweb, l'artiste Monk E explique pourquoi il a voulu rendre hommage à Karim Ouellet.

" Je suis profondément touché par la mort de mon ami, mon frère, Karim Ouellet, il était une personne généreuse, un artiste bourré de talent accompagné d'une célébrité grandissante dans tout le Québec. J'ai décidé de faire cette fresque pour saluer sa mémoire au cœur de sa ville d'origine à Dakar, au Sénégal car il y tenait beaucoup en tant que chanteur".





Invité par la structure Doxandem Squad, l’auteur est un artiste graffeur rappeur québécois actuellement en tournée en Afrique, dans le cadre de leur projet Doxandem Résidence, un projet avec lequel il a eu l'occasion de former une vingtaine d'artistes en compagnie de son ami Docta. Bien connu dans le milieu du rap et des arts visuels au Canada et dans le reste du monde, Monk.E a connu Karim Ouellet et tenait, pendant son passage au Sénégal, à lui rendre hommage.





Pour rappel, les causes de la mort de l'artiste Karim Ouellet demeurent jusqu'à présent inconnues; une enquête est ouverte depuis mardi 18 janvier dernier pour apporter des réponses sur les raisons de sa mort.