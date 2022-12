Dakar va vibrer aux rythmes de la culture sérère ce weekend !

La capitale sénégalaise s'apprête à vivre ce week-end les plus belles mosaïques de la culture sérère à l'occasion de la deuxième édition du festival international "Festi-serere'' à la maison de la Culture Abdoulaye Douta Seck. Après une première édition couronnée de succès, le festival est devenu un moyen d'expression pour mettre en lumière les multiples facettes de l'ethnie sérére avec la présence de la communauté artistique.





Le Festi-Sérère est à la fois une manifestation culturelle qui compte montrer la culture sérère dans toute sa beauté pour valoriser ce patrimoine et permettre aux Sérères de se ressourcer. "Maassir, la parenté à plaisanterie un instrument de paix et du vivre ensemble", est le thème retenu cette année, selon Mame Salla Faye, la présidente du comité d'organisation. Une exposition et des conférences vont être animées dans la matinée par des professeurs et spécialistes de la culture sérère.