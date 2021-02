Danse : Germaine Acogny remporte le « Lion d’or » de la Biennale de Venise

Germaine Acogny

La danseuse et chorégraphe sénégalaise, Germaine Acogny, fondatrice de l’Ecole des Sables de danse de Toubab Dialaw a remporté le « Lion d’or » de danse de la Biennale de Venise.





Agée de 76 ans et née au Bénin, Germaine Acogny a dirigé, de 1977 à 1982, Mudra Afrique, l’école de danse fondée par Maurice Béjart et le président Léopold Sédar Senghor.